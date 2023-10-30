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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Россия и Сирия договорились о сотрудничестве в сфере лекарственного обеспечения

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Россия и Сирия подписали меморандум о сотрудничестве в области обращения лекарственных средств и медицинских изделий; сообщила пресс-служба Минздрава.

Стороны договорились заниматься совместными научными разработками новых лекарственных средств и медизделий с их дальнейшим внедрением в производство.

"Минздрав России, Минпромторг России и Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики намерены развивать и расширять в рамках их компетенции сотрудничество в области обращения, в том числе производства лекарственных средств и медицинских изделий, а также их поставок в соответствии с законодательством России и Сирии - об этом говорится в Меморандуме о сотрудничестве в области обращения лекарственных средств и медицинских изделий, подписание которого состоялось в Москве", - сказано в пресс-релизе.

Направления сотрудничества включают совместные научные разработки новых лекарственных средств и медизделий с дальнейшим внедрением их в производство, а также обеспечение доступности лекарственных средств и медизделий для граждан двух государств, реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере производства лекарственных средств и медизделий.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в России увеличиваются темпы по производству и разработке лекарств, и этот опыт будет полезен в рамках двустороннего сотрудничества.

"В России практически каждый месяц открывается минимум один завод по производству лекарственных препаратов. Это позволяет нам чувствовать себя в безопасности, и по ценам - это значительно ниже, чем та продукция, которую мы покупаем за рубежом", - сказал он.

Минздрав Минпромторг Михаил Мурашко Сирия
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