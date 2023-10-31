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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Патрушев проведет в Томске совещание по нацбезопасности в Сибири

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет во вторник в Томске совещание по национальной безопасности в Сибири, сообщила пресс-служба СБ РФ.

"31 октября в Томске секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на территории Сибири", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, главы сибирских регионов, представители федеральных министерств и ведомств.

СБ РФ Николай Патрушев Томск
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