Патрушев проведет в Томске совещание по нацбезопасности в Сибири
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет во вторник в Томске совещание по национальной безопасности в Сибири, сообщила пресс-служба СБ РФ.
"31 октября в Томске секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на территории Сибири", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, главы сибирских регионов, представители федеральных министерств и ведомств.