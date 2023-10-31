ФСБ задержала жителя Кузбасса, вступившего в украинское хакерское подразделение

По данным спецслужбы, он участвовал в кибератаках на критическую инфраструктуру РФ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Кемеровской области задержан местный житель, вступивший в украинское хакерское подразделение и участвовавший в атаках на критическую инфраструктуру РФ, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник.

"Установлено, что задержанный, используя интернет-мессенджер, вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб Украины, в составе которого осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы России, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры страны", - заявили в спецслужбе.

Задержание прошло в городе Белово, в ходе обысков изъяты "средства вычислительной техники и связи", получены данные, подтверждающие преступную деятельность.

"Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена), избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ФСБ.