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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Госдума приняла закон о льготах по налогам для сервисных компаний в авиации

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который освобождает от НДС продажу исправных и неисправных двигателей, компонентов и комплектующих изделий гражданских воздушных судов.

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Законопроект № 316682-8 правительство внесло в парламент в марте.

Он предусматривает, что от НДС освобождается продажа неисправных (исправных) авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, предназначенных для гражданских воздушных судов и передаваемых в обмен на аналогичные исправные (неисправные) авиационные двигатели, запасные части и комплектующие изделия. Условие освобождения от НДС - представление в налоговый орган подтверждающих документов.

Кроме того, из состава доходов и расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций, исключается стоимость запчастей и компонентов самолета или авиационного двигателя в отношении указанных обменных операций.

Одновременно из-под льгот по НДС на ввоз и продажу исключили запчасти для сверхлегких пилотируемых воздушных судов - массой конструкции 115 кг и менее.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Госдума НДС правительство
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