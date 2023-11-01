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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Путин и Лукашенко обсудили по телефону интеграцию России и Белоруссии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В ходе состоявшегося телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко обсуждалась подготовка к саммиту ОДКБ, двусторонняя повестка, в частности, тема интеграции России и Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля в среду.

"Обсуждались вопросы подготовки к предстоящему 23 ноября с.г. в Минске очередному заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", - сказано в сообщении.

Пресс-служба информирует, что рассмотрена также "актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии".

"Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы в целях углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества", - отмечается в сообщении.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин
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