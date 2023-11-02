Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

Путин подписал закон об отмене уведомления генсека СЕ о военном положении в РФ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исключении из действующих законов о чрезвычайном и о военном положении нормы об информировании генерального секретаря Совета Европы о введении либо прекращении такого положения на территории России.

Обязательства об информировании Совета Европы были связаны с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. В соответствии с федеральным законом "О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы" действие данной конвенции прекращено.

Также уточняется положение, предусматривающее проведение на территории, на которой введено военное положение, референдумов и выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя соответствующую инициативу, отметил, что РФ вышла из Совета Европы в 2022 году и прекратила действие его международных договоров в отношении нашей страны, и, "как следствие, идет системная работа по корректировке российского законодательства".

Владимир Путин Совет Европы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министр просвещения заявил, что Пушкина не будут исключать из школьной программы

Министр просвещения заявил, что Пушкина не будут исключать из школьной программы

Путин подписал закон о дератификации ДВЗЯИ

Путин подписал закон о дератификации ДВЗЯИ

В РФ создадут систему государственного мониторинга многолетней мерзлоты

В РФ создадут систему государственного мониторинга многолетней мерзлоты

Российские силы ПВО перехватили беспилотники ВСУ над Черным морем и в Крыму

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в четверг

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в четверг

Путин заявил о возможных диверсиях на фоне исчерпания потенциала санкций

Путин заявил о возможных диверсиях на фоне исчерпания потенциала санкций

ФАС возбудила 22 антимонопольных дела на топливном рынке в 14 регионах

Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%

Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%

Что произошло за день: среда, 1 ноября

Минсельхоз предложил ввести временный запрет на экспорт твердой пшеницы из РФ

Минсельхоз предложил ввести временный запрет на экспорт твердой пшеницы из РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });