Путин подписал закон об отмене уведомления генсека СЕ о военном положении в РФ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исключении из действующих законов о чрезвычайном и о военном положении нормы об информировании генерального секретаря Совета Европы о введении либо прекращении такого положения на территории России.

Обязательства об информировании Совета Европы были связаны с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. В соответствии с федеральным законом "О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы" действие данной конвенции прекращено.

Также уточняется положение, предусматривающее проведение на территории, на которой введено военное положение, референдумов и выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя соответствующую инициативу, отметил, что РФ вышла из Совета Европы в 2022 году и прекратила действие его международных договоров в отношении нашей страны, и, "как следствие, идет системная работа по корректировке российского законодательства".