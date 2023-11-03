Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

В МВД РФ подтвердили задержание блогера-миллионника Аяза Шабутдинова

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России пресекли противоправную деятельность известного блогера и бизнес-тренера, сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, комментарий которой приводится в сообщении, предварительно установлено, что мужчина вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юридических лиц, обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов.

Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес.

Волк отметила, что у следствия есть информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы.

Следователем Следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (Мошенничество).

Ранее СМИ сообщали о задержании блогера Аяза Шабутдинова.

Блогер Шабутдинов, как следует из информации на его личном сайте, является основателем Like Центра - "технологической образовательной компании для предпринимателей", сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. В запрещенной в РФ соцсети Instagram у Шабутдинова порядка 2 млн подписчиков.

Ирина Волк Москва Аяз Шабутдинов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин пообещал, что на события в Дагестане отреагируют в соответствии с законом

Путин заявил, что рост ВВП РФ в этом году может достичь 3%

Путин заявил, что рост ВВП РФ в этом году может достичь 3%

Объем заблокированных активов австрийского RBI на счетах "С" оценивается в 0,4 млрд евро

Установлены личности более 20 активных участников беспорядков в Махачкале

Установлены личности более 20 активных участников беспорядков в Махачкале
Обострение палестино-израильского конфликта

Bloomberg сообщил, что Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по Сирии

Bloomberg сообщил, что Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по Сирии

Экс-футболист сборной России Бугаев арестован по делу о наркотиках

Власти предостерегли жителей Махачкалы от участия в несанкционированных акциях

Петр Верзилов заочно приговорен к 8,5 годам колонии за фейки про ВС РФ

Петр Верзилов заочно приговорен к 8,5 годам колонии за фейки про ВС РФ

Российские нефтяники впервые не получат выплат по демпферу

Российские нефтяники впервые не получат выплат по демпферу

Михельсон допустил за санкциями против "Арктик СПГ 2" желание сохранить цены на СПГ

Михельсон допустил за санкциями против "Арктик СПГ 2" желание сохранить цены на СПГ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });