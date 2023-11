В МВД РФ подтвердили задержание блогера-миллионника Аяза Шабутдинова

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России пресекли противоправную деятельность известного блогера и бизнес-тренера, сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, комментарий которой приводится в сообщении, предварительно установлено, что мужчина вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юридических лиц, обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов.

Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес.

Волк отметила, что у следствия есть информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы.

Следователем Следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (Мошенничество).

Ранее СМИ сообщали о задержании блогера Аяза Шабутдинова.

Блогер Шабутдинов, как следует из информации на его личном сайте, является основателем Like Центра - "технологической образовательной компании для предпринимателей", сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. В запрещенной в РФ соцсети Instagram у Шабутдинова порядка 2 млн подписчиков.