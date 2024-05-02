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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

МВД насчитало по стране 356 тысяч участников первомайских мероприятий

МВД насчитало по стране 356 тысяч участников первомайских мероприятий
Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В 997 населенных пунктах России прошло больше 1,3 тысячи праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, в митингах, концертах и других акциях приняли участие около 356 тысяч человек, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

К обеспечению правопорядка и безопасности привлекались свыше 11,2 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители общественных формирований правоохранительной направленности.

"Нарушений общественного порядка в ходе проведения торжеств не допущено", - отметила Волк.

Ирина Волк МВД
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