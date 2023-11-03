Семь человек погибли в результате обстрела села в Херсонской области

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В результате ракетного удара по социальным объектам в селе Чаплинка в Херсонской области, предварительно погибли семь человек, сообщил сенатор от региона Константин Басюк.

"Вооруженные формирования Украины (ВФУ) атаковали гражданские объекты в Чаплинском муниципальном округе. Прилёты в Пенсионный фонд и Центр занятости. По предварительным данным, семеро погибших и семеро раненых. За жизни еще двух человек борются наши медики", - написал он в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что никаких военных объектов в Чаплинке не было. "Это не впервой, когда ВФУ уничтожают гражданских и гражданские объекты на Херсонщине", - добавил сенатор.

Ранее в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные обстреляли шестью американскими ракетами здание социального фонда и службы занятости в Чаплинке. Четыре ракеты были сбиты ПВО, две поразили мирный объект. Погибла женщина, двое мирных жителей в тяжёлом состоянии доставлены в медучреждение. По словам губернатора, работа экстренных служб на месте происшествия продолжается, под завалами могут оставаться пострадавшие.