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Темирканова похоронят на Комаровском кладбище в Петербурге

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Дирижера, художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии им.Шостаковича Юрия Темирканова похоронят на кладбище в Комарово на северо-западе Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе филармонии.

"Могу подтвердить, что Юрия Хатуевича похоронят на Комаровском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Церемония прощания с маэстро состоится в воскресенье в 11:00 в Большом зале филармонии на Михайловской улице.

Как сообщалось, народный артист СССР Темирканов скончался в четверг на 85-м году жизни.

Темирканов родился в Нальчике в 1938 году. В 13 лет переехал в Ленинград. Окончил Ленинградскую консерваторию по классам альта и симфонического дирижирования.

В 1967 году дебютировал с Заслуженным коллективом республики, симфоническим оркестром Ленинградской филармонии, стал дирижером-ассистентом. С 1988 года являлся художественным руководителем и главным дирижером Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

Выступал с ведущими оркестрами Европы, включая Берлинский филармонический, Венский филармонический, Дрезденскую государственную капеллу, Лондонский филармонический, Лондонский симфонический, оркестр театра Ла Скала и другие.

В 1992-1998 годах занимал пост главного дирижера лондонского Королевского филармонического оркестра. В разные годы являлся главным приглашенным дирижером Дрезденского филармонического оркестра и Национального оркестра Датского радио, возглавлял Балтиморский симфонический оркестр, в 2010-2012 годах был музыкальным директором Театро Реджио в Парме.

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат государственных премий и премии президента России.

Санкт-Петербург
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