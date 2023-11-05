Темирканов похоронен на Комаровском кладбище в Петербурге

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Дирижера, художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии им.Шостаковича Юрия Темирканова похоронили на кладбище в Комарово на северо-западе Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе филармонии.

Днем церемония прощания с маэстро состоялась в Большом зале филармонии. На ней присутствовали сотни людей, среди которых директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, дирижер Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии Владимир Альтшулер, концертмейстер Заслуженного коллектива России Лев Клычков, директор Мариинского театра Валерий Гергиев, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Вечером на исторической сцене Мариинского театра состоится концерт, посвященный памяти Юрия Темирканова. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра - Валерий Гергиев. Вход на концерт будет бесплатным.

Народный артист СССР Темирканов скончался 2 ноября на 85-м году жизни.