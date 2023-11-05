Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Иркутской области

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - ДТП, в котором погибли четыре человека произошло в Вилюй Усть-Кутском районе Иркутской области, сообщает СУ СКР по региону.

Утром в реке Кута в районе 615 км автодороги А-331 был найден автомобиль ВАЗ-2115, в котором обнаружены тела двоих взрослых и двоих детей.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и автомобиль съехал в реку.

Организовано проведение доследственной проверки по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Устанавливаются личности потерпевших, опрашиваются очевидцы.