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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Иркутской области

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - ДТП, в котором погибли четыре человека произошло в Вилюй Усть-Кутском районе Иркутской области, сообщает СУ СКР по региону.

Утром в реке Кута в районе 615 км автодороги А-331 был найден автомобиль ВАЗ-2115, в котором обнаружены тела двоих взрослых и двоих детей.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и автомобиль съехал в реку.

Организовано проведение доследственной проверки по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Устанавливаются личности потерпевших, опрашиваются очевидцы.

СКР Иркутская область
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