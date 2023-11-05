Село в Курской области осталась без света после обстрела со стороны Украины

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Село в Суджанском районе Курской области осталось без электроснабжения после обстрела с украинской стороны, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал. Населённый пункт остался без света, не работает мобильная связь. Аварийные бригады начали восстановительные работы", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что также в одном из домов осколками были выбиты окна.

На территории Курской области, граничащей с Украиной, введен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Ранее приграничные территории региона неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ.