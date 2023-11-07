Рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань немного растут на Московской бирже утром во вторник, рубль снижается на фоне преобладающего негатива на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,53 руб./$1 (+13,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 50,51 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,1 коп. - до 12,69 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте лишь немного ослаб, оказавшись под давлением негатива на мировых рынках капитала, а затем заметно ускорил снижение к доллару и юаню. На фондовых площадках наблюдается ощутимое охлаждение "аппетита к риску". Цены на нефть эталонных марок снижаются. Участники нефтяного ранка контролируют сигналы о конфликте на Ближнем Востоке и позиции крупных экспортеров сырья относительно дальнейших объемов поставок.

Саудовская Аравия в ноябре не станет менять объем добровольного сокращения добычи нефти, сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Госкомпания Saudi Aramco сообщила, что Саудовская Аравия в декабре сохранит неизменной цену на основной сорт нефти, поставляемый в Азию. Цена этого сорта для азиатских покупателей росла пять месяцев подряд. В декабре он по-прежнему будет стоить на $4 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года.

"В следующем месяце будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти. Это является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года", - подчеркнул он.

"Дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", - добавил вице-премьер РФ.

Встреча министров ОПЕК+ состоится 26 ноября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $84,77 за баррель, что на 0,48% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,48 за баррель, что на 0,42% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник демонстрируют негативную динамику: китайский CSI 300 снижается на 0,68%, японский Nikkei 225 потерял 1,13%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 1,61%, южнокорейский Kospi упал на 2,98%, австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,18%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрос на 0,18%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам в понедельник, инвесторы оценивали новости компаний. При этом трейдеры по-прежнему полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США завершила подъем процентных ставок. Инфляция в Штатах замедлится до целевого показателя Федрезерва в следующие 8-10 месяцев, считает президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. Ставка американского ЦБ на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых достаточно высока, чтобы оказывать понижательное давление на инфляцию, заявил Бостик в интервью Bloomberg Television.

Член совета управляющих ФРС Лиза Кук в понедельник отметила, что американские банки, бизнес и население находятся в достаточно хорошем финансовом положении. "На мой взгляд, наш финансовая система гораздо устойчивее, чем в середине 2000-х", - заявила она в ходе выступления в Университете Дьюка.

Вместе с тем руководство Центробанка внимательно отслеживает признаки стресса в финансовой системе, добавила Кук.