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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

РФ передаст Тегерану двух иранцев для отбывания наказания на родине

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Москва передаст Тегерану двух граждан Ирана для отбывания наказания на родине, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Мовахеди Азадом.

"Соответствующая информация передана по дипломатическим каналам. Отмечу, что по двум лицам в августе и сентябре этого года судами уже приняты решения об их передаче в Иран для дальнейшего отбывания наказания. Фактическая передача состоится после соответствующих согласительных процедур между компетентным органом Ирана и Федеральной службой исполнения наказаний России", - сказал Краснов во вторник.

Игорь Краснов Иран Генпрокуратура РФ
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