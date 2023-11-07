Минобороны РФ сообщило об отражении семи атак ВСУ на донецком направлении

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили на донецком направлении семь атак украинских войск, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, "общие потери противника на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины".

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, два автомобиля", - сообщил Конашенков.

На краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также орудие Д-30, сказал он.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Степовое Запорожской области. Суточные потери противника составили до 60 военнослужащих и три боевые бронированные машины, сказал он.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, а также буксируемая гаубица М119, сообщил Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - сказал он.

Российские военные в течение суток сбили два украинских истребителя в Харьковской области и ДНР.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-27 в районе населенного пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населенного пункта Роскошное Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

За сутки в зоне специальной военной операции перехвачены 33 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сказал Конашенков.

С начала СВО уничтожены 8702 беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщил он.