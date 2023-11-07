Индия, США и Турция поучаствуют в российском эксперименте по имитации межпланетного полета

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Ряд международных организаций, а также ученые из Индии, США, Турции, Канады и других стран примут участие в годовом изоляционном эксперименте SIRIUS-23 по имитации межпланетного полета, сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

"Это программа международная, в данной изоляции у нас принимают участие наши базовые партнеры - это академия наук Белоруссии (...) Также участвуют специалисты Индии, Чехии, Турции, США, Канады, Малайзии, Южной Кореи, целый ряд организаций из других стран", - сказал Орлов во вторник на конференции по космической биологии и авиакосмической медицине "Земля - Орбита - Дальний космос".

По его словам, программа эксперимента будет включать порядка 70 научных программ.

В основной состав экипажа вошли россияне Юрий Чеботарев, Ксения Орлова, Ксения Шишенина, Анжелика Парфенова, Рустам Зарипов, а также представительница Белоруссии Ольга Мастицкая.

В рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН моделируются космические полеты.

Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.

9 декабря 2022 года первый заместитель руководителя - главный менеджер проекта SIRIUS Марк Белаковский сообщал "Интерфаксу", что представители из Индии, Мексики и Белоруссии подавали заявки на участие в эксперименте.

Старт годовой изоляционной миссии SIRIUS-23 намечен на 14 ноября 2023 года.

Первый эксперимент в рамках проекта продлился 17 суток и был проведен в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 было проведено уже четырехмесячное исследование.

Восьмимесячный эксперимент SIRIUS-21 по имитации полета на Луну завершился в июле 2022 года. В нем участвовали испытатели из России, США и ОАЭ.