Имитация годового космического полета стартует во вторник в России

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Международный эксперимент по имитации межпланетного космического полета SIRIUS-23 продолжительностью 365 суток стартует во вторник на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Проект SIRIUS - изоляционный эксперимент, воспроизводящий основные характеристики перспективной межпланетной экспедиции. Главной целью эксперимента станет изучение механизмов адаптации человеческого организма к условиям годовой изоляции.

В основной состав испытателей вошли: командир экипажа Юрий Чеботарев (Россия), врач Ксения Орлова (Россия), бортинженер Анжелика Парфенова (Россия), а также исследователи Рустам Зарипов (Россия), Ксения Шишенина (Россия) и Ольга Мастицкая (Белоруссия).

7 ноября директор ИМБП РАН Олег Орлов сообщил, что план эксперимента будет включать порядка 70 научных программ.

По его словам, в эксперименте примут участие ряд международных организаций, а также ученые из Индии, США, Турции, Канады и других стран.

В рамках проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) на базе наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН моделируются космические полеты.

Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.

Первый эксперимент в рамках проекта продлился 17 суток и был проведен в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 было проведено уже четырехмесячное исследование.

Восьмимесячный эксперимент SIRIUS-21 по имитации полета на Луну прошел с ноября 2021 года по июль 2022 года. В нем участвовали испытатели из России, США и ОАЭ.