Инвестиции домохозяйств РФ в ценные бумаги нерезидентов снизились до 2,3 трлн руб.

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Объем инвестиций домохозяйств РФ в котируемые акции нерезидентов в иностранной валюте по состоянию на 1 октября 2023 года в рублевом эквиваленте снизился до 1,255 трлн рублей с 1,350 трлн рублей на 1 сентября, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ.

Общая сумма инвестиций домохозяйств в котируемые акции, паи и акции инвестиционных фондов на 1 октября составила 11,390 трлн рублей (на 1 сентября - 11,583 трлн рублей). Следовательно, в сентябре доля инвестиций в акции нерезидентов в общей сумме инвестиций в долевые бумаги снизилась до 11,0% с 11,7%.

Инвестиции в паи и акции инвестиционных фондов - нерезидентов в иностранной валюте на 1 октября снизились до 291,4 млрд рублей с 305,1 млрд рублей на 1 сентября.

Суммарно инвестиции россиян в валютные акции и паи нерезидентов на 1 октября сократились до 1,546 трлн рублей с 1,655 трлн рублей месяцем ранее.

Таким образом, доля инвестиций в котируемые акции и паи нерезидентов в валюте в общей сумме инвестиций российских домохозяйств в акции и паи в сентябре снизилась до 13,6% с 14,3%.

Кроме того, на 1 октября российские домохозяйства на 1 октября было инвестировали 730 млрд рублей в валютные долговые бумаги нерезидентов (на 1 сентября - 738 млрд рублей), что составляет 18,9% об их общих инвестиций в долговые ценные бумаги (3,858 трлн рублей).

С учетом этих активов инвестиции российских домохозяйств в ценные бумаги нерезидентов на 1 октября снизились до 2,276 трлн рублей с 2,393 трлн рублей на 1 сентября. Учитывая курс рубля к доллару на 1 октября 97,41 руб. и на 1 сентября 96,33 руб. за доллар, размер этих активов в долларовом эквиваленте за месяц снизился до $23,4 млрд с $24,8 млрд.

В то же время объем денежных средств домохозяйств на валютных брокерских счетах на 1 октября снизился до 228,2 млрд рублей (37% от общей суммы денег на брокерских счетах - 623 млрд рублей) с 240,2 млрд рублей месяцем ранее, сообщается в материалах ЦБ.