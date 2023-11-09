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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Украинский беспилотник атаковал маслодельный завод в Курской области

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника ВСУ на предприятие в Судже.

"В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Курская область ВСУ Суджа
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