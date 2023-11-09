Украинский беспилотник атаковал маслодельный завод в Курской области

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника ВСУ на предприятие в Судже.

"В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.