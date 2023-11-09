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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Во II чтении одобрены новые интервалы процентных ставок при внутригрупповой задолженности

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который с 2024 года устанавливает новые интервалы так называемой безопасной гавани процентных ставок по долговым обязательствам в контролируемых внутригрупповых сделках, убирает обнуление ставки, введенное с 2020 года.

Эти поправки депутат Ольга Ануфриева предложила ко второму чтению налогового законопроекта № 448566-8 из бюджетного пакета.

Внутригрупповая задолженность регулируется в статье 269 Налогового кодекса - это долговые обязательства, возникающие между контролирующей и контролируемой организациями в рамках одной группы компаний. Параметры такой долговой поддержки регулируются государством, так как сделки могут также использоваться для перераспределения прибыли и управления налоговыми обязательствами внутри группы компаний. В некоторых случаях долговое финансирование контролируемых сделок может быть использовано для скрытия финансовых проблем или неэффективного управления контролируемыми организациями.

По действующему законодательству, интервалы безопасной гавани процентных ставок по рублевым долговым обязательствам с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года варьируются в диапазоне от 0 до 1,8 от ключевой ставки ЦБ, аналогичный интервал действовал в период кризиса в течение 2015 года. Предполагалось, что с 2024 года интервал вернется к значению от 0,75 до 1,25 от ставки ЦБ.

"Постоянно, при любом кризисе мы обращались к этой норме и ставили новые интервалы значений, и в данном случае с правительством была достигнута договоренность о том, что мы сейчас один раз меняем это и больше к этому не возвращаемся, и предлагается для долговых обязательств, установленных в рублях, установить коридор от 10 до 150% ключевой ставки ЦБ, и при этом минимальное значение процентной ставки самого долгового обязательства должно быть не менее 2%", - объясняла ранее Ануфриева.

По долговым обязательствам в евро безопасная гавань до конца 2023 года составляет от 0 до ставки ЕвроSTR + 7 п.п. Администратором по ставке ЕвроSTR является Европейский центральный банк. Предполагалось, что потом ставка вернется в диапазон минимального значения ЕвроSTR + 4 п.п., максимальное - ЕвроSTR + 7 п.п. Законопроект устанавливает ее на уровне 1% до ставки ЕвроSTR + 7 п.п.

По долговому обязательству, оформленному в китайских юанях, - от 1% до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 п.п.; по долговому обязательству, оформленному в фунтах стерлингов, - от 1% до ставки SONIA в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 п.п.; по долговому обязательству, оформленному в швейцарских франках или японских иенах, - от 1% до ставки SARON в швейцарских франках или TONAR в японских иенах, увеличенной на 5 п.п.

По долговому обязательству, оформленному в иных валютах, законопроект предлагает от 1% до ставки SOFR в долларах США, увеличенную на 7 п.п.

Госдума Ольга Ануфриева Банк России ЕЦБ
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