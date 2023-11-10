В Госдуму внесен проект закона об уголовной ответственности для добровольцев

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона, предусматривающий уголовную ответственность для добровольцев, привлекаемых для выполнения задач в области обороны, возложенных на вооруженные силы РФ. Текст соответствующей инициативы опубликован в пятницу в базе законодательной деятельности Госдумы.

Авторами проекта стала группа депутатов, в их числе председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, а также Андрей Красов, Дмитрий Саблин, Юрий Швыткин.

Законопроект №482168-8 предусматривает ответственность за уголовные правонарушения граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, которые были совершены при выполнении задач в их составе.

В пояснительной записке говорится, что добровольческие формирования обеспечиваются вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами. Граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, наравне с военнослужащими вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях.

Вместе с тем у граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, отсутствует какая-либо уголовная ответственность за отказ от выполнения задач в условиях боевых действий, самовольное оставление мест выполнения добровольческим формированием задач, утрату или намеренное приведение в негодность вооружения, военного имущества, переданного для выполнения задач, нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, а также за добровольную сдачу в плен.

Законопроект подготовлен в пакете с проектом закона (482173-8) "О внесении изменений в статью 7 федерального конституционного закона "О военных судах Российской Федерации", которым уточняется подсудность уголовных дел военным судам в связи с планируемыми изменениями.