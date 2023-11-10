Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

В Госдуму внесен проект закона об уголовной ответственности для добровольцев

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона, предусматривающий уголовную ответственность для добровольцев, привлекаемых для выполнения задач в области обороны, возложенных на вооруженные силы РФ. Текст соответствующей инициативы опубликован в пятницу в базе законодательной деятельности Госдумы.

Авторами проекта стала группа депутатов, в их числе председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, а также Андрей Красов, Дмитрий Саблин, Юрий Швыткин.

Законопроект №482168-8 предусматривает ответственность за уголовные правонарушения граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, которые были совершены при выполнении задач в их составе.

В пояснительной записке говорится, что добровольческие формирования обеспечиваются вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами. Граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, наравне с военнослужащими вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях.

Вместе с тем у граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, отсутствует какая-либо уголовная ответственность за отказ от выполнения задач в условиях боевых действий, самовольное оставление мест выполнения добровольческим формированием задач, утрату или намеренное приведение в негодность вооружения, военного имущества, переданного для выполнения задач, нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, а также за добровольную сдачу в плен.

Законопроект подготовлен в пакете с проектом закона (482173-8) "О внесении изменений в статью 7 федерального конституционного закона "О военных судах Российской Федерации", которым уточняется подсудность уголовных дел военным судам в связи с планируемыми изменениями.

Андрей Картаполов Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кремль не видит нарушения в отказе ФСИН раскрыть НКО местонахождение осужденного

Выставка-форум "Россия"

Съезд "Единой России" пройдет 17 декабря

Утильсбор при ввозе в РФ авто для физлица через посредников будут взимать по полной ставке

Утильсбор при ввозе в РФ авто для физлица через посредников будут взимать по полной ставке

Минцифры расширило поиск уязвимостей на все ресурсы электронного правительства

Спасатели вылетели на поиски пропавшего на Чукотке Ан-2

Спасатели вылетели на поиски пропавшего на Чукотке Ан-2

Связь с самолетом Ан-2 потеряна на Чукотке

Севший на мель вблизи Сахалина танкер обездвижен из-за поломки главного двигателя

Танкер из Приморья сел на мель рядом с Сахалином

Физлица в октябре нарастили покупку валюты втрое - до 121 млрд рублей

"Аэрофлот" договорился с BOC Aviation о передаче прав собственности на 9 самолетов

"Аэрофлот" договорился с BOC Aviation о передаче прав собственности на 9 самолетов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });