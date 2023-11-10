Что произошло за день: пятница, 10 ноября

Законопроект об уголовной ответственности для добровольцев, обнаружение пропавшего на Чукотке Ан-2, обрушение пролета моста в Подмосковье

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Госдуму внесен проект закона об уголовной ответственности для добровольцев. В пояснительной записке говорится, что добровольческие формирования обеспечиваются оружием и техникой, они участвуют в боевых действиях, но для них отсутствует какая-либо уголовная ответственность, в частности, за отказ от выполнения задач, самовольное оставление мест выполнения задач, добровольную сдачу в плен.

- "СПБ биржа" ждет 13 ноября проведения расчетов по зависшим из-за санкций сделкам.

- Осужденные россияне-участники СВО получают помилование от главы государства, поскольку искупили вину кровью на поле боя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что есть два пути помилования, второй подразумевает признание вины самим осужденным и предполагает другую процедуру.

- Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден. В нем оставались второй пилот и пассажир. Командир судна пешком отправился искать место связи, позднее он также был обнаружен живым. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

- Сбербанк за 10 месяцев 2023 года получил 1 трлн 262,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в октябре - 132,9 млрд рублей.

- Байден и Си Цзиньпин проведут встречу 15 ноября.

- Утильсбор при ввозе в РФ авто для физлица через посредников будут взимать по полной ставке. В Минпромторге отметили, что льготная ставка действует для людей, которые именно самостоятельно ввозят из-за границы автомобиль с объёмом двигателя до 3 литров исключительно в целях личного использования.

- Пролет автомобильного моста обрушился в Подольском округе Подмосковья. Один человек пострадал.