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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Что произошло за день: вторник, 14 ноября

Пенсии военных и неработающих, цены на яйца и цены на экзамены для мигрантов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума приняла закон о повышении пенсии военнослужащим с 1 октября 2024 года. Также депутаты приняли закон о повышении с 1 января 2024 года пенсий неработающим пенсионерам.

- Никол Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске. В Кремле выразили сожаление в связи с этим решением премьер-министра Армении, но отметили, что у руководителей стран могут быть свои обстоятельства.

- Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 28 июля. Укреплению рубля способствует положительная динамика на нефтяном рынке.

- ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца. Направлены запросы компаниям-производителям и 10 федеральным торговым сетям.

- Минобрнауки предложило снизить стоимость экзаменов для мигрантов до 1 тыс. руб. Сейчас плата за экзамен для временного проживания или вида на жительство составляет 5,9 тыс. руб., а для разрешения на работу - 3,8 тыс. руб.

- Суд назначил шесть лет колонии Виктору Батурину по делу о мошенничестве. Его сестра, вдова бывшего столичного мэра Юрия Лужкова, посчитала поддельными документы, представленные Батуриным в суд по урегулированию спора о компании "Интеко".

- Умер один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин. Ему было 63 года.

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