Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 28 июля

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань заметно дешевеют на Московской бирже во вторник днем. Доллар опустился ниже 91 рубля впервые с 28 июля, евро торгуется по направлению к 97 рублям, китайский юань - ниже 12,5 рубля впервые с 3 ноября.

Курс доллара США составил 90,99 руб./$1 в 14:03, что на 63,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,61 руб./EUR1, подешевев на 44,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 54,7 копейки - до 93,97 руб. Курс китайского юаня снизился на 8,5 копейки - до 12,46 руб.

"Локальному укреплению рубля способствует положительная динамика последних трех дней на нефтяном рынке на фоне повышения прогнозов по мировому спросу на нефть со стороны ОПЕК и МЭА. Укреплению рубля также способствуют стратегические факторы в виде высокой процентной ставки, как следствие, снижение спроса на импорт и рост доходности рублевых активов, и указ президента о реализации валютной выручки российскими экспортерами. В конце месяца поддержку рублю также начнет оказывать налоговый период, в течение которого российские компании будут также реализовывать валютную выручку", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

США доллар Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Xiaomi ко Дню холостяка продала товары онлайн на рекордные $3,1 млрд

В Минфине призвали обязать банки компенсировать часть похищенных средств

В Минфине призвали обязать банки компенсировать часть похищенных средств

ExpoCapital бизнесмена Кима купил лизинговую структуру Mitsubishi

Госдума приняла закон о повышении пенсий военным

МЭА сообщило о снижении доходов от российского нефтеэкспорта в октябре на $25 млн

МЭА сообщило о снижении доходов от российского нефтеэкспорта в октябре на $25 млн

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

Активы Bonava в России перешли в собственность главы ФСК Воронина

FESCO пока не получала от "Росатома" инструкций по дальнейшей деятельности

Brent подорожала до $82,88 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });