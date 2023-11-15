Россельхознадзор заверил, что маркировка ветпрепаратов не повлияет существенно на цену

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Маркировка лекарственных препаратов для ветеринарного применения в РФ существенно не повлияет на их цену, считают в Россельхознадзоре.

"Внедрение маркировки не окажет существенного влияния на конечную стоимость таких препаратов. Так, с учетом затрат на внедрение маркировки медицинских лекарственных средств – от производителей до аптек – стоимость таких препаратов увеличилась на 0,6%-0,75%", - заявили "Интерфаксу" в ведомстве.

Минпромторг в среду сообщил, что эксперимент по маркировке ветпрепаратов может пройти с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года вместо ранее планировавшихся 1 апреля 2024 года - 28 февраля 2025 года.

"Россельхознадзор полностью поддерживает маркировку и считает, что это решение будет способствовать снижению распространения всех видов нелегальной продукции - контрафакта, фальсификата, контрабанды. Оно также пресечет различных мошеннические схемы", - сказали в службе.

В частности, Россельхознадзор обратил внимание на проблему бесконтрольной продажи ветеринарных препаратов на интернет-площадках. "На сегодняшний день реализация таких товаров на быстро растущем рынке онлайн-торговли законодательно не урегулирована. В результате участились случаи попадания в оборот контрафактной и фальсифицированной продукции, происхождение которой невозможно отследить, - сказали в Россельхознадзоре. - Кроме того, покупателю и контролирующим органам при такой продаже неизвестны условия хранения препаратов, которые продаются с доставкой, в том числе через постаматы".

В службе уточнили, что вакцины без соблюдения установленного производителем температурного режима могут не только потерять свои качественные свойства и не оказать заявленного эффекта на иммунитет животного, но и нанести вред его здоровью.

Только с 1 сентября 2022 года по 1 сентября этого года по решениям Россельхознадзора Роскомнадзор заблокировал более 3 тыс. страниц в интернете с информацией, содержащей предложения о продаже в розницу ветпрепаратов с нарушением требований законодательства РФ. Выявлена реализация препаратов продавцами, которые не имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, выданной Россельхознадзором, и торговля контрафактными, фальсифицированными лекарственными средствами.

В настоящее время более 40 производителей ветеринарных препаратов уже зарегистрированы в ГИС МТ (государственная информационная система мониторинга оборота товаров).

Согласно оценкам ВШЭ, которые привел Минпромторг, в 2022 году объем незаконного оборота ветеринарных препаратов в РФ составил 25% рынка, в 2021 году этот показатель был на уровне 23%.