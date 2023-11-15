Госдума 28 ноября обсудит принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Госдума 28 ноября вернется к обсуждению поправок в закон "О газоснабжении в России", которые закрепляют принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа, сообщил глава думского комитета по энергетике Павел Завальный в своем телеграм-канале.

"Подготовка ко второму чтению документа заняла более полутора лет и потребовала более десятка согласительных совещаний. Его принятие необходимо для повышения темпов социальной газификации и привлечения инвесторов к проектам газопереработки и газохимии", - написал он.

Речь идет о законопроекте № 49335-8, который правительство внесло в парламент в декабре 2021 года. В первом чтении текст предполагал уточнение понятийного аппарата, ко второму чтению в него были добавлены положения о полномочиях правительства по утверждению правил технологического присоединения к магистральным газопроводам. Органы региональной исполнительной власти наделялись полномочиями по утверждению перевода потребителей на альтернативные виды топлива.

"Развитие механизмов "бери или плати" необходимо для того, чтобы можно было заключать долгосрочные контракты, брать на себя взаимные обязательства и в части поставки газа, и в части его потребления, для того, чтобы можно было реализовать инвестиционные газохимические проекты там, где есть для этого необходимые ресурсы, добычная база, развитая транспортная структура или инвестиции в развитие транспортной структуры требуются незначительные", - пояснил депутат.

Также законопроект вносит поправки в Градостроительный кодекс для предоставления возможности застройщику, техническому заказчику запросить информацию о возможности подключения объектов капитального строительства к перспективным сетям инженерно-технического обеспечения.