Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Субсидирование производства оборудования для пищепрома удвоят до 2 млрд рублей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Субсидирование производства оборудования для пищевой промышленности, направленное на повышение спроса на него, в 2024 году может увеличиться в два раза, до 2 млрд рублей.

Об этом на XVI съезде Российского союза пекарей сообщила директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Мария Елкина.

"Минпромторг оказывает поддержку спроса на покупку российского пищевого оборудования. На следующий год законопроектом о бюджете уже предусмотрено удвоение субсидирования меры поддержки спроса на российское пищевое оборудование, оно составит 2 млрд рублей. Те компании, которые включены в нашу программу, могут предоставлять потребителям скидки в размере до 15%, в среднем это составляет 15% от стоимости продукции. А мы как Министерство промышленности и торговли эти скидки компенсируем производителям", - заявила она.

Она назвала это хорошей возможностью "приобрести оборудование на более выгодных условиях" и призвала обращаться к машиностроителям, которые уже участвуют в программе субсидирования.

Тем же, кто хочет к ней присоединиться и попасть в соответствующий реестр на 2024 год год, надо до 10 декабря предоставить в Минпромторг необходимые документы.

Елкина также напомнила, что в третьем квартале этого года появилась возможность приобретать оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности по льготным программам "Росагролизинга".

На большую долю импортного оборудования в некоторых секторах пищепрома обратил внимание премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам продовольственной безопасности. "Доля отечественной техники сейчас в разных сегментах (пищепрома и переработки - ИФ) может составлять от 10% до 80%", - отметил он 14 ноября.

Минпромторг Михаил Мишустин Росагролизинг Мария Елкина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума сняла с рассмотрения проект об ответственности СМИ за цитирование фейков

Принят закон о приостановлении индексации зарплат госслужащих в 2024 году

Росфинмониторинг внес арестованных адвокатов Навального в перечень экстремистов

Вопрос об обжаловании решения суда Нидерландов о "скифском золоте" пока на паузе

Вопрос об обжаловании решения суда Нидерландов о "скифском золоте" пока на паузе

Организатор нападения на село под Брянском заочно получил пожизненный срок

Источники сообщили о возвращении во II чтение проекта о выплатах топливного демпфера

Следствие просит арестовать экс-президента и вице-президента компании "Балтика"

Следствие просит арестовать экс-президента и вице-президента компании "Балтика"

Сбербанк стал участником эксперимента по исламскому банкингу

Переполненность СИЗО в РФ сохраняется в 13 регионах, в том числе в Москве

Переполненность СИЗО в РФ сохраняется в 13 регионах, в том числе в Москве

В "ДОМ.РФ" ждут роста доли льготной ипотеки в России к концу года до 80% по объему

В "ДОМ.РФ" ждут роста доли льготной ипотеки в России к концу года до 80% по объему
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });