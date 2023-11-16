Субсидирование производства оборудования для пищепрома удвоят до 2 млрд рублей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Субсидирование производства оборудования для пищевой промышленности, направленное на повышение спроса на него, в 2024 году может увеличиться в два раза, до 2 млрд рублей.

Об этом на XVI съезде Российского союза пекарей сообщила директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Мария Елкина.

"Минпромторг оказывает поддержку спроса на покупку российского пищевого оборудования. На следующий год законопроектом о бюджете уже предусмотрено удвоение субсидирования меры поддержки спроса на российское пищевое оборудование, оно составит 2 млрд рублей. Те компании, которые включены в нашу программу, могут предоставлять потребителям скидки в размере до 15%, в среднем это составляет 15% от стоимости продукции. А мы как Министерство промышленности и торговли эти скидки компенсируем производителям", - заявила она.

Она назвала это хорошей возможностью "приобрести оборудование на более выгодных условиях" и призвала обращаться к машиностроителям, которые уже участвуют в программе субсидирования.

Тем же, кто хочет к ней присоединиться и попасть в соответствующий реестр на 2024 год год, надо до 10 декабря предоставить в Минпромторг необходимые документы.

Елкина также напомнила, что в третьем квартале этого года появилась возможность приобретать оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности по льготным программам "Росагролизинга".

На большую долю импортного оборудования в некоторых секторах пищепрома обратил внимание премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам продовольственной безопасности. "Доля отечественной техники сейчас в разных сегментах (пищепрома и переработки - ИФ) может составлять от 10% до 80%", - отметил он 14 ноября.