Депутаты приняли закон о повышении МРОТ с 1 января 2024 года

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда.

Закон, в частности, устанавливает МРОТ с 1 января 2024 года в размере 19 242 руб. в месяц с ростом на 18,5% к предыдущему году, а также соотношение МРОТ и медианной заработной платы в размере не ниже 48% с 2025 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон, отметил, что увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент Владимир Путин. "Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек", - сказал Володин.

Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования, напомнил председатель Госдумы.

В настоящее время МРОТ составляет 16 242 рубля.