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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Экспорт зерна по сети РЖД вырос за 10 месяцев в 1,8 раза, до 18,9 млн тонн

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Экспортные перевозки зерна по сети ОАО "РЖД" выросли за 10 месяцев 2023 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,8 раза, до 18,9 млн тонн, сообщает компания.

В том числе через припортовые станции было перевезено 12 млн тонн (рост в 2,2 раза к январю-октябрю 2022 г.), через погранпереходы - 6,9 млн тонн (рост в 1,4 раза).

Всего с начала года погрузка зерна по сети РЖД увеличилась на 41,2%, достигнув 26,4 млн тонн.

Наибольшие объемы погрузки зерна за 10 месяцев были зафиксированы: в Курской области - 2,3 млн тонн (+37%), в Ставропольском крае - 2,2 млн тонн (+43,3%), в Саратовской области - 2,1 млн тонн (рост в 1,6 раза), в Волгоградской области - 2 млн тонн (рост в 1,7 раза) и в Липецкой области - 1,8 млн тонн (рост в 1,7 раза).

В октябре российские сельхозпроизводители отправили по железной дороге 3,2 млн тонн зерна, что на 29,7% больше, чем в октябре 2022 г., сообщают РЖД.

РЖД
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