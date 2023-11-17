Встреча Путина с бизнесом была закрытой, "чтобы они спокойно все могли поговорить"

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Закрытый режим встречи президента РФ с российским бизнесом был организован для комфортного общения предпринимателей с Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы сознательно не стали давать список участников. По понятным причинам, чтобы им было комфортно. И проведение встречи в закрытом режиме было запланировано, чтобы состоялся содержательный разговор, чтобы они спокойно все могли поговорить", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на их вопрос, был ли бизнесмен Михаил Фридман в числе участников встречи.