В Подмосковье прошел финал кубка президента ОАЭ по конному спорту.

Посол ОАЭ в Москве доктор Мохаммад Ахмад Аль Джабер Фото: пресс-служба

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Финал кубка президента ОАЭ по конному спорту состоялся в Московской области.

Перед началом мероприятия выступил посол ОАЭ в Москве доктор Мохаммад Ахмад Аль Джабер.

"Сегодня мы даем старт соревнованиям по конкуру на кубок президента ОАЭ шейха Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна. Уже второй год подряд мы проводим это конно-спортивное состязание. Мы надеемся, что проведение этих соревнований станет доброй традицией", - сказал он, после чего пожелал удачи спортсменам.

Посол Аль Джабер признался, что сам очень любит лошадей и в прошлом занимался конкуром. До начала соревнований посол появился на арене верхом и сделал пару кругов на белой лошади.

Мероприятие прошло при поддержке посольства ОАЭ в России.