Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

В Подмосковье прошел финал кубка президента ОАЭ по конному спорту.

В Подмосковье прошел финал кубка президента ОАЭ по конному спорту.
Посол ОАЭ в Москве доктор Мохаммад Ахмад Аль Джабер
Фото: пресс-служба

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Финал кубка президента ОАЭ по конному спорту состоялся в Московской области.

Перед началом мероприятия выступил посол ОАЭ в Москве доктор Мохаммад Ахмад Аль Джабер.

"Сегодня мы даем старт соревнованиям по конкуру на кубок президента ОАЭ шейха Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна. Уже второй год подряд мы проводим это конно-спортивное состязание. Мы надеемся, что проведение этих соревнований станет доброй традицией", - сказал он, после чего пожелал удачи спортсменам.

Посол Аль Джабер признался, что сам очень любит лошадей и в прошлом занимался конкуром. До начала соревнований посол появился на арене верхом и сделал пару кругов на белой лошади.

Мероприятие прошло при поддержке посольства ОАЭ в России.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД РФ предупредил чешского дипломата об ответных мерах в отношении имущества Чехии

Песков уверен, что Запад продолжит поиски вариантов давления на Россию

Песков уверен, что Запад продолжит поиски вариантов давления на Россию

Встреча Путина с бизнесом была закрытой, "чтобы они спокойно все могли поговорить"

Встреча Путина с бизнесом была закрытой, "чтобы они спокойно все могли поговорить"

Пашинян приглашен на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Иноагентами признаны Илья Бер и The Moscow Times

Получившим увечья на военной службе инвалидам отменят переосвидетельствование

Законопроект о расчетах в ЦФА во внешней торговле проходит межведомственное согласование

Что произошло за день: пятница, 17 ноября

Военная операция на Украине

Авиация Черноморского флота потопила следовавший к Крыму катер с десантом ВСУ

Путин спрогнозировал, что рост ВВП России в 2023 году превысит 3%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });