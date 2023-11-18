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Горнолыжный сезон на "Эльбрусе" стартует 20 ноября

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Всесезонный горный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарской республике полностью готов к открытию горнолыжного сезона, сообщил глава КБР Казбек Коков в субботу.

"Стартует новый горнолыжный сезон в Кабардино-Балкарии с понедельника - 20 ноября. Для катания на лыжах на Эльбрусе создано около 17 километров трасс. Их будут открывать по мере изменения погодных условий", - написал он в своем телеграм-канале по итогам осмотра туробъектов с руководством АО "Кавказ.РФ".

По словам главы региона, готовятся специальные трассы с бугельным подъемником для начинающих лыжников и детей.

В 2024 году на "Эльбрусе" планируется запуск еще двух канатных дорог и ввод 6 км трасс для катания.

К новому горнолыжному сезону на курорте запустят еще одну большую парковку на 800 мест. Кроме того, начнут курсировать автобусы до Поляны Азау.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии.

Кабардино-Балкария Эльбрус
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