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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Минобороны РФ заявило об ударе по складам боеприпасов ВСУ в Киевской области

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об ударах по складам боеприпасов и хранилищам топлива армии Украины в Киевской и Кировоградской областях.

"В районе города Кировоград, а также населенного пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ", - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ", - сообщил он.

Конашенков заявил, что российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по ВСУ в 111 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина ВСУ Киевская область Кировоградская область
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