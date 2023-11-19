Минобороны РФ заявило об ударе по складам боеприпасов ВСУ в Киевской области

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об ударах по складам боеприпасов и хранилищам топлива армии Украины в Киевской и Кировоградской областях.

"В районе города Кировоград, а также населенного пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ", - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ", - сообщил он.

Конашенков заявил, что российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по ВСУ в 111 районах.