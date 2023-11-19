Военные РФ отразили шесть украинских атак на донецком направлении

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за сутки отразили шесть атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка Донецкой народной республики", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Нанесено поражение живой силе и технике 112-й, 114-й и 241-й бригад территориальной обороны, а также 28-й, 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Богдановка, Артемовск, Красное, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики", - заявил он.

По данным Конашенкова, общие потери ВСУ на донецком направлении составили более 240 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск в ходе активных действий совместно с оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики", - сообщил он.

Конашенков заявил, что потери украинской армии за сутки на данном направлении составили более 70 военнослужащих и два автомобиля.

"На краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в России - ИФ) южнее населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики", - сказал он.

"Ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов: Ямполовка, севернее Григоровки Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества", - сообщил представитель военного ведомства.

По его словам, потери ВСУ на данном направлении составили до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии со штурмовой, армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Никольское, Шевченко, Константиновка, Новодонецкое и Старомайорское Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Общие потери украинских сил на данном направлении составили до 145 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab, проинформировал он.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Кирово и северо-западнее Копани Запорожской области", - добавил Конашенков.

По его данным, потери ВСУ за сутки составили более 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также гаубица Д-30.

Конашенков также заявил, что на херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации в течение суток потери украинской армии составили до 20 военнослужащих, два автомобиля, гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".