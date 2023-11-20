В России появится Аукционный холдинг

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Работы Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева, Ивана Шишкина и Николая Рериха выставят на торги Аукционного холдинга, в который войдут несколько крупных аукционных домов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предстоящих торгов.

"Несколько крупнейших аукционных домов России объединились в холдинг, который займет сегмент "русских торгов" Christie's и Sotheby's. В каталоге первого аукциона - собрание живописи Айвазовского, Рериха, Васнецова и Шишкина, оцененное в 500 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе аукциона.

Отмечается, что холдинг объединил Московский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом.

Первые торги, на которых будут выставлены 83 лота, пройдут 3 декабря. Как отметили в пресс-службе, они "станут премьерными для Московского аукционного дома и первыми в высоком ценовом сегменте для холдинга". При этом, как уточнили в пресс-службе, "учредители отмечают, что партнерская сеть не планирует развиваться исключительно в продажах запредельно дорогих предметов искусства".

Топ-лотом торгов станет марина 1891 года "Корабль в море на фоне гор" кисти Ивана Айвазовского. Работа относится к зрелому периоду творчества художника, подлинность лота подтверждает автограф. Начальная цена картины составит 55 млн рублей. Еще одна картина Айвазовского - пейзаж маслом "Раннее утро" 1856 года - будет выставлена на торги за 34 млн рублей.

Кроме того, на торгах будет выставлено полотно Бориса Кустодиева "Виллы" с автографом мастера. Произведение написано с натуры в 1913 году во время отдыха на курорте Жуан Ле Пен на юге Франции и изображает апартаменты, которые арендовала семья художника. Эстимейт лота - 70 млн рублей. На аукционе также будет представлен "Летний пейзаж" маслом Ивана Шишкина. Сюжет картины сложился у художника во время поездки в деревню Константиновка под Петербургом в 1869 году. Год создания подтверждает дата, написанная на холсте рядом с автографом рукой художника. Произведение рынок оценивает в 23 млн рублей.

Также будет представлен рисунок Виктора Васнецова "Седой воин", выполненный углем и акварелью на картоне в подарок известному журналисту и краеведу Владимиру Гиляровскому в 1913 году, который оценивается в 2,2 млн рублей.

В числе лотов будут "Обнаженная" Климента Редько и "Портрет Аиды Хмелевой" художника-авангардиста Анатолия Зверева. Работы оценили в 500 тысяч рублей и 340 тысяч рублей соответственно.

В торгах будут участвовать несколько произведений Николая Рериха. Так, на аукционе представят работу темперой на картоне "Гималаи" 1945 года из собрания сына живописца Юрия Рериха за 4 млн рублей. Русское искусство на аукционе также представят оригинальные произведения Василия Тропинина, Карла Брюллова, Ильи Репина, Петра Кончаловского и Владимира Маковского.