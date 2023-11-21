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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

В Иркутской области восстановлено нарушенное непогодой электроснабжение

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Прерванное из-за непогоды электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Иркутской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону во вторник.

"По состоянию на утро 21 ноября электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Иркутской области, где произошло отключение электроэнергии из-за прохождения фронта неблагоприятных метеоявлений 19 и 20 ноября", - говорится в сообщении.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник по области местами ожидаются усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, снег, метели.

На утро 20 ноября электроснабжение отсутствовало в 42 населенных пунктах в шести районах области, без света оставались 4 тыс. 28 жилых домов, в которых проживают 14 тыс. 607 человек, 47 социально значимых объектов. К вечеру того дня без электричества оставался один труднодоступный поселок - Дальний в Нижнеилимском районе: 35 жилых домов, 36 человек.

Иркутская область
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