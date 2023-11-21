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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Минобороны РФ заявило о пресечении попыток ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что российская морская пехота пресекает попытки подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на левый берег Днепра.

"Успеха на направлении противник не имеет", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Подразделения 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота на херсонском направлении специальной военной операции пресекают все попытки ВСУ осуществить высадку десанта на днепровские острова и левый берег реки Днепр", - сказано в сообщении.

"Противник ежедневно несет потери убитыми и ранеными, а также теряет боевую технику на правом берегу Днепра, совершая безуспешные попытки высадки на острова, расположенные в устье реки", - заявили в Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что артиллерией и авиацией на дальних подступах уничтожаются командные пункты, места хранения вооружения и бронетехники ВСУ.

По словам российских военных, подразделениями морской пехоты заблаговременно вскрываются планы ВСУ по переброске сил с правого берега Днепра. Непосредственно на реке уничтожаются все быстроходные катера с украинскими подразделениями, заявили в Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что выжившие военнослужащие ВСУ предпочитают сдаться в плен.

17 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ понесли значительные потери на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова.

10 ноября Конашенков сказал, что украинские войска предприняли неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, нанесены удары по подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ.

Минобороны РФ ВСУ Днепр
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