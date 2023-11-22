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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Первый испытательный полет импортозамещенного МС-21 запланирован на 2024 год

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Первый испытательный полет полностью импортозамещенного самолета МС-21 планируется в 2024 году. Об этом говорится в презентации ПАО "Яковлев", с которой выступил замгендиректора компании по материально-техническому обеспечению, закупкам и логистике Олег Нестеров в ходе X международной недели авиакосмических технологий Aerospace Science Week.

Речь идет о лайнере с системами только российского производства.

Глава ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь говорил в интервью "Россия 24" в сентябре, что первый полет импортозамещенного МС-21 планируется до конца 2023 года, второй – ожидается в I квартале 2024 года.

Начало серийных поставок МС-21, согласно презентации Нестерова, по-прежнему ожидается в 2024 году.

Первый полет опытного образца МС-21 с крылом из российских композитов и американскими двигателями PW1400G был совершен в декабре 2021 года. Импортозамещенная версия самолета оснащена российскими двигателями ПД-14.

МС-21 ПАО "Яковлев"
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