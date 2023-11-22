Что произошло за день: среда, 22 ноября

Столкновение поездов под Ульяновском, обмен между Израилем и ХАМАС, снят запрет на экспорт летнего дизтоплива

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пассажирский поезд столкнулся с маневровым составом под Ульяновском. По данным РЖД, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Следователи проводят проверку.

- Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме одного. Власти страны объясняют это проблемой нелегальных мигрантов.

- Израиль назвал имена 300 палестинцев, которых могут обменять на заложников. Израиль готов отпустить первых 150 заключенных в обмен на 50 заложников в первые четыре дня. Между тем СМИ сообщают, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа и о начале обмена заложников на заключенных вступит в силу с 10 утра в четверг 23 ноября.

- Путин заявил, что более 900 человек попросили РФ об эвакуации из Газы. Из них 639 - граждане России и еще 271 человек - их родственники.

- Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий военным. Как ожидается, повышение коснется более 2,7 млн человек.

- Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса на 2024 год. Он действует уже несколько лет и не распространяется на объекты, которые отнесены к высокой и чрезвычайно высокой категориям риска.

- Правительство РФ снимает запрет на экспорт летнего дизтоплива. Решение принято в условиях насыщения внутреннего рынка.

- Житель Омска получил 2,5 года за "минирование" почти 900 объектов в РФ и Белоруссии. Он устраивал рассылку ложных сообщений в марте - мае 2021 г.

- Сэм Альтман вернется на пост главы OpenAI. Он был уволен 17 ноября. Однако в понедельник большинство сотрудников OpenAI подписали открытое письмо с требованием вернуть Альтмана. В противном случае они выразили готовность уйти вслед за ним в Microsoft.