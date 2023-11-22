Россиянин получил 2,5 года за "минирование" почти 900 объектов в РФ и Белоруссии

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Уроженец Омска 2004 года рождения приговорен к 2,5 годам лишения свободы за массовую рассылку в 2021 году анонимных сообщений об угрозах взрыва в РФ и Белоруссии, сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Советским районным судом г. Омска лицо, причастное к указанным преступлениям, осуждено и с учетом деятельного раскаяния и сотрудничества со следствием приговорено к 2,5 годам лишения свободы и взысканию причиненного материального ущерба в размере 2,5 млн рублей", - сообщили в ФСБ.

Молодой человек признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Осужденный рассылал сообщения об угрозе взрыва на объектах образования, здравоохранения, органов власти и управления, социальной и транспортной инфраструктуры.

"В результате проведенных мероприятий в Омске задержан гражданин России, 2004 года рождения, осуществивший в марте - мае 2021 г. с электронных почтовых адресов иностранных доменов рассылку ложных террористических угроз в адрес 395 объектов 37 регионов России, а также 450 объектов в Республике Беларусь", - заявили в спецслужбе.

Операция проводилась ФСБ совместно с МВД РФ и КГБ Белоруссии.