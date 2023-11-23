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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Либертарианец Михаил Светов объявлен в розыск в России

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск председателя гражданского движения "Гражданское общество" Михаила Светова (признан в России иноагентом).

Карточка с данными Светова появилась в четверг в базе розыска министерства.

Согласно документам, Михаил Владимирович Светов, 1985 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Других подробностей в МВД не приводят.

Светов - общественный деятель, политолог, блогер, один из главных идеологов и популяризаторов либертарианства в России.

МВД Михаил Светов
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