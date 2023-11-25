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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

В Мосгорсуде прошли курсы повышения квалификации для пресс-секретарей судов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Судебный департамент при Верховном суде РФ совместно с Мосгорсудом провели курсы повышения квалификации пресс-секретарей московских судов впервые на базе субъектового суда.

"Председатель Московского городского суда Михаил Птицын в своем выступлении перед участниками мероприятия подчеркнул важность открытости и доступности информации для граждан, отметил положительный опыт проведения выездного обучения такого уровня, а также вручил благодарственные грамоты за добросовестное исполнение служебных обязанностей отличившимся сотрудникам пресс-служб", - сообщили в Мосгорсуде.

Перед пресс-секретарями также выступили председатель комиссии Совета судей РФ по связям с госорганами, общественными организациями и средствами массовой информации, председатель Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Владимир Захаров, председатель Санкт-Петербургского городского суда Алексей Лаков, заместитель председателя Московского городского суда Михаил Ивченко, начальник Управления по взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Верховного суда РФ и Павел Одинцов, замначальника отдела правового обеспечения деятельности судов, систематизации законодательства и взаимодействия с общественностью и СМИ Судебного департамента при Верховном суде РФ Гульнара Вяселева и другие.

По итогам проведенных мероприятий слушателям были выданы удостоверения о повышении квалификации.

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