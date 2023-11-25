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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Минобороны РФ заявило об отражении шести атак ВСУ на нескольких направлениях

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки отразили по две атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и запорожском направлениях, по одной атаке на краснолиманском и южнодонецком направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в ходе активных действий отражены две атаки штурмовых групп противника", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

"Нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ восточнее населенного пункта Синьковка Харьковской области", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что нанесено огневое поражение живой силе и технике 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петровское (ЛНР).

По данным Конашенкова, потери украинской армии составили до 55 военнослужащих и два пикапа.

Представитель военного ведомства заявил, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в ДНР.

"В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны", - сказал он.

По словам Конашенкова, общие потери ВСУ на данном направлении составили: до 290 военнослужащих, три автомобиля, гаубицы: Д-20 и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД".

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики", - заявил представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что суточные потери армии Украины составили: до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказал Конашенков.

"Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушка М-46", - заявил он.

По данным Конашенкова, на херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля, также поражены: гаубица "МСТА-Б" и орудие "Гиацинт-Б".

Российские военные сообщили, что сбили два украинских самолета МиГ-29 и уничтожили два склада на военных аэродромах Долгинцево и в районе Днепропетровска, сообщил представитель Минобороны РФ.

По его данным, в Запорожской и Днепропетровской областях поражены две радиолокационные станции П-18.

За сутки также сбиты 18 украинских беспилотников в ряде районов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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