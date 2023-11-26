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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Пострадавшим от падения беспилотника на дом в Туле выплатят компенсацию

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Власти Тульской области выплатят компенсации владельцам квартир дома в Туле, пострадавшим от атаки украинского беспилотника, сообщила пресс-служба облправительства в воскресенье.

Пострадавшие смогут получить финансовую помощь: 100 тысяч рублей - за вред здоровью; 150 тысяч рублей - за частичную утрату имущества.

"Во всех квартирах восстановят поврежденное остекление, а в наиболее пострадавших квартирах установят новые стеклопакеты и окажут помощь в ремонте помещений", - говорится в сообщении.

Управляющая компания и администрация Тулы уже приступили к работам, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось об уничтожении за ночь и утро воскресенья четырех беспилотных летательных аппаратов над Тульской областью. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. В результате было повреждено остекление трех квартир. Легкое резаное ранение получил один из жильцов дома.

Тульская область
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