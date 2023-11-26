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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Два БПЛА были сбиты в Тульской области, один из них врезался в жилой дом в Туле

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил о двух сбитых беспилотных летательных аппаратах, один из них частично повредил жилой дом в Туле.

"В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле", - говорится в сообщении главы региона.

Он отметил, что серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир.

"Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь", - добавил губернатор.

"Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир", - резюмировал глава региона.

Позднее пресс-служба правительства Тульской области сообщила об уничтожении третьего БПЛА над территорией региона.

"Еще один БПЛА подавлен средствами РЭБ над территорией Тульской области. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - добавили в пресс-службе.

Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два украинских дрона были сбиты силами ПВО в Московской области, также были перехвачены и уничтожены несколько беспилотников в Брянской, Тульской и Калужской областях.

Алексей Дюмин Тульская область
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