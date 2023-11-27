В Москве в девятый раз стартовали "Примаковские чтения"

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Москве начал работу IX международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения".

Форум проводится по инициативе института мировой экономики им. М.Е. Примакова РАН.

"Мировое большинство" меняет западное "коллективное меньшинство"

С приветственным словом выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Зачитав послание президента страны Владимира Путина к участникам форума, он выступил с докладом, в котором подчеркнул, что выбор темы нынешнего форума "Евразийское измерение происходящей трансформации мирового порядка" вполне логичен и актуален. Он объяснил это тем, что мир активно меняется и сейчас "вероятно уже можно говорить о том, что на евразийском пространстве формируется новая мощная конструктивная сила – так называемое "мировое большинство", отстаивающее справедливые и универсальные принципы и подходы".

Главное, продолжал он, что "страны "мирового большинства" придерживаются независимого и суверенного курса развития". При этом докладчик признал, что "мировое большинство" пока неоднородно и только по-настоящему формируется. Еще вряд ли, отметил Ушаков, оно может выступать единым скоординированным фронтом. Он пояснил, что отчасти "этому мешают все еще существующие сложности и противоречия между отдельными странами или группами и эта реальность, от которой никуда не деться".

Кроме того, отметил он, в евразийском круге есть и те, "кто продолжает откровенно ориентироваться на "коллективный Запад" или, уместно сказать, на западное "коллективное меньшинство". Ушаков выразил далее уверенность, что рано или поздно "естественный и логичный процесс самоорганизации Евразии очевидно будет продвигаться в направлении все большей самостоятельности и самодостаточности".

Транзит от однополярного к новому мировому порядку

С докладом выступил также президент ИМЭМО им. Примакова академик Александр Дынкин. Он продолжил тему перехода от однополярного к новому мировому порядку.

По его мнению, "пока очевидны две тенденции: к биполярности и полицентризму. Какая из них возьмет верх сегодня сказать сложно, подчеркнул он. Возможно, их сочетание: скажем на Глобальном севере – жесткая биполярность, а на Глобальном юге – полицентризм.

На севере уже просматривается биполярность: военно-экономическая и технологическая. В ШОС удельный вес Китая, а в Евроатлантике – США за последние 10 лет заметно вырос". Он привел высказывание одного из ведущих китайских профессоров, иностранного члена РАН Янь Сюэтун, согласного которому мировая экономика делится сейчас на два блока – китайцентричный и американоцентричный.

Новый мировой порядок не будет бесконфликтным

Докладчик отметил далее, что, "конечно, сохраняются и тренды к полицентричности, скажем, по палестино-израильскому конфликту Нью-Дели и Анкара заняли диаметральные позиции". По его мнению, это тоже контуры пост-глобализации, когда независимые от центра силы, принимая решения, все больше руководствуются своими интересами, "а не правилами или советами Вашингтона, Пекина или Москвы".

Академик Дынкин подчеркнул, что "не стоит надеяться, что будущий мировой порядок будет бесконфликтным". Видимо, продолжал он, "неизбежен будет и рост межгосударственной конфликтности". Он связал ее с растущей независимостью государств при распределении сил между старыми и новыми центрами, приоритетом национальных интересов и т.д.

Дынкин считает, что вся практика говорит "о необходимости новых постглобальных принципов и институтов мироустройства".

У России есть трансокеанические пути для торговли

В докладе специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова рассматривалось значение логистических возможностей в мире для обеспечения современной торговли.

По его мнению, России надо сейчас находить возможности для выбора трансокеанических путей, которые и позволяют обеспечить свободный выход к мировому океану. В настоящее время в России есть два таких центра, отметил он. Это Мурманск и российский Дальний Восток. Он при этом объявил под аплодисменты присутствующих, что реконструкция глубоководного, незамерзающего в отличии от прибалтийских портов, Мурманского порта закончена. И он может начинать свою работу.

Эти его слова были явно направлены на представителей российских и зарубежных бизнес-структур, участвующих в форуме и тех, кто следит за его работой.

Сергей Иванов разъяснил, что Мурманск, исходя из географического положения, даст возможность торговым путям: с одной стороны через северный морской путь в Азию, а в другую сторону обеспечивает свободный путь в Атлантику.

Бизнес: обрати активное внимание на транспортный коридор "Север-Юг"

Почти закончен транспортный коридор "Север-Юг". Иванов отметил, что вопрос о его создании родился не в результате специальной операции на Украине, а еще раньше, после аварии на Суэцком канале, когда одно застрявшее судно перекрыло на неделю транспортный коридор. Часовая стоимость прохода через который, сказал он, составляет 400 тысяч долларов.

Сергей Иванов подчеркнул далее, что в создании транспортного коридора "Север-Юг" помимо России принимают участие Азербайджан, Иран и другие страны. И он в разы уменьшает путь перевалки товаров.

Он отметил, что "хотя этот коридор еще нуждается в строительстве новой железнодорожной линии из Азербайджана в Иран, но строительство ее уже идет". Кроме того, еще не решены, подчеркнул он, некоторые сложности в оформлении таможенно-пограничной документации. Сейчас эта работа проводится, сказал Иванов. Он выразил уверенность, что путь "Север-Юг" будет активно востребован, несмотря на все помехи определенных сил. Он пригласил всех, кто ведет торговлю со странами Персидского залива, сами эти страны, страны, которым нужно перевозить грузы из Европы в Индию, обратить внимание на транспортный коридор "Север-Юг".

Рынок нефти в отличии от газового демонстрирует устойчивость

Заместитель директора института им. Примакова по научной работе Станислав Жуков в своем докладе подчеркнул, что, несмотря на череду различных, в том числе и политических рисков, мировой рынок нефти "демонстрирует устойчивость".

"Транспортные компании, нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные трейдеры, глобальные региональные транспортные компании проявили колоссальную эффективность и гибкость и очень быстро перебалансировали потоки нефти. Рынок устоялся, потому что это был рынок. Плюс рынок – это не только игроки, но и контракты. Если у тебя есть постоянно под рукой данные о движении цен на нефть, и у вас есть таким образом непрерывный ценовой сигнал, то где бы вы ни были - в какой бы части земного шара - вы можете свободно решать свои проблемы торговли". Эта общая характеристика рынка нефти, подчеркнул он, начинается со второй половины 80-х годов.

На рынке газа, продолжал докладчик, совершенно другая ситуация. "Нет мирового рынка газа – он только формируется. И плюс Европа допустила две принципиальные ошибки. Она выбрала слишком высокую скорость энергоперехода и сделала ставку на ветровую и солнечную энергетику слишком быстро. Если у вас проблемы с перебоями силы ветра и солнце из-за туч долго не выходит, то чем длительнее этот перебой, тем больше проблем с энергетической обеспеченностью. Энергосистему остановить нельзя. Неважно, если завтра не поедет миллион машин с двигателями внутреннего сгорания, поедет еще 300 миллионов. Но, если у вас, в частности в Европе, выйдет в какой-либо стране из строя электростанция – вылетит вся система".

Он подчеркнул далее, что "вторая ошибка европейских стран заключается в том, что в Европе нельзя построить спотовый рынок природного газа. В Северной Америке спотовый рынок газа работает, потому что у США есть много газа и у них рынок финансово устойчив, а Европа зависит от импорта газа. К тому же, в Голландии добыча газа резко падает из-за проблем в голландских месторождений. Тогда у европейских стран возникает вопрос – откуда брать газ".

Он подчеркнул, что "в основе кризисного положения газа в Европе лежит не политический риск, как сейчас предписывают, он лишь усилил проблему, а предыдущие ошибки или фантазии политиков".

По его мнению, отказ европейских стран от добычи газа и вызвал европейский кризис, который начался еще в 2021 г. Тогда причины были погодные – недостаточная сила ветра.