Костромские ювелиры предложили упростить правила оборота серебряных изделий

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Представители малых ювелирных предприятий Костромской области предлагают упростить правила оборота ювелирных изделий из серебра, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Эта тема стала основной на круглом столе "Актуальные вопросы развития бизнеса на территории Костромской области".

Представители МСП предлагают уравнять регулирование производства и оборота изделий из серебра с производством и оборотом бижутерии. Некоторые изделия из серебра стоят дешевле бижутерии, при этом каждый, кто производит и продает серебряные изделия, должен стоять на учете в Федеральной пробирной палате, быть подключенным к ГИИС ДМДК (Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них) и одновременно сообщать в Росфинмониторинг о покупках, превышающих 600 тыс. рублей. В противном случае предпринимателям грозит крупный штраф.

Кроме того, производители выступают за распространение практики добровольного клеймения серебряных изделий, которые отправляются на экспорт. Предприниматели также предлагают рассмотреть право на специальные режимы налогообложения (УСН и патент) для тех, кто работает только с отечественными изделиями. Для тех, кто торгует и импортными ювелирными изделиями, с их точки зрения, мог бы использоваться базовый режим налогообложения.

В Костромской области, по данным пресс-службы омбудсмена, изготавливается около трети золотых и четверти серебряных ювелирных украшений, производимых в России, используется более 60% драгоценных металлов от общего количества используемого в стране в ювелирных целях золота и серебра. В ювелирной промышленности региона заняты более 10 тыс. человек.