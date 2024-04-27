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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Депутаты хотят обязать иностранцев письменно обещать уважать традиционные ценности

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Внесенный в Госдуму законопроект № 615003-8 о режиме высылки подразумевает, что иностранные граждане должны будут письменно подтверждать взятие на себя обязанностей для сохранения права въезда в Россию, заявил один из авторов инициативы законопроекта депутат Дмитрий Вяткин.

"Это будет письменное обязательство, в случае нарушения которого может быть применен режим высылки", - сказал он "Интерфаксу".

Он считает, что такие письменные обязательства могут браться с иностранного гражданина, например, при въезде, но в любом случае "возможность взять с него соответствующие обязательства будет".

Законопроект в палату внесли 27 апреля представители всех думских фракций.

В Госдуму в субботу внесён проект закона об усилении федерального государственного контроля в сфере миграции, в частности, вводящий новый миграционный режим высылки.

В проекте предлагается прописать в статье 4 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" обязанности, которые иностранцы должны соблюдать для сохранения права на въезд в Россию и проживание в ней.

Так, согласно законопроекту, "иностранный гражданин обязан воздерживаться от деятельности в ущерб интересам РФ, соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ, в том числе: бережно относиться к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям РФ; уважать многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни населения РФ; не препятствовать реализации прав и свобод граждан РФ, деятельности органов публичной власти РФ и их должностных лиц; не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, в том числе не осуществлять действий направленных на побуждение к принятию, изменению, отмене законов или иных нормативных правовых актов".

Кроме того, иностранного гражданина предлагается обязать "уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке, как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, соблюдать требования о недопустимости пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и искажения исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом; воздерживаться от финансирования и иного содействия деятельности, нарушающей вышеуказанные положения, и вовлечения в нее".

Дмитрий Вяткин Госдума
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