Выдачи автокредитов в октябре удвоились год к году до 94,1 млрд руб

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Объем выдач автокредитов в октябре вырос более чем вдвое в годовом выражении, по сравнению с сентябрем выдачи незначительно снизились - до 94,1 млрд рублей с 94,8 млрд рублей, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Средний чек автокредита вырос за год на 48% - с 1,05 до 1,55 млн рублей.

"Очевидно, что увеличение объема автокредитов и рост среднего чека были вызваны отложенным спросом и подорожанием автомобилей из-за ограничений по импорту. Спрос остается неудовлетворенным, поэтому сложно прогнозировать быстрое охлаждение данного сегмента кредитов, несмотря на неоднократный рост ключевой ставки во второй половине 2023 года", - прокомментировал директор по риск-методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов.

По данным кредитного бюро, по объемам выдач автокредитов в пятерку регионов-лидеров вошли: Москва - объемы автокредитования составили в столице 10,2 млрд рублей, Московская область - 8,35 млрд рублей, Санкт-Петербург - 6,63 млрд рублей, Краснодарский край - 4,62 млрд рублей и Татарстан - 4,05 млрд рублей.

Самые высокие темпы роста объемов автокредитования среди топ-30 регионов по объемам выдач отмечаются в Белгородской области, Тульской области и Алтайском крае.

Прирост среднего чека по автокредиту отмечен во всех регионах из топ-30. Самые высокие темпы роста зафиксированы в Ростовской области, Самарской области и Удмуртии. Самые крупные автокредиты брали в октябре жители Ростовской области - в среднем 2,55 млн рублей, Москвы - 2,08 млн рублей, Московской области - 1,86 млн рублей, Санкт-Петербурга - 1,84 млн рублей и Ленинградской области - 1,69 млн рублей.